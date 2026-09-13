Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Ahmet Yenilmez, Mert Aksu

Lefke: Vedat, Ogbe, Erkan, İlker, Seydi, Armstrong Chidi, Mehmetali, Yılmaz, Arda, Tahsin, Bangoura.

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Ali, Bartu, Galip, Yalçın, Berk, Kadir, Olawoyin(Sertan), Emre Özsin. İsmail(Ozan), Şenol.

Goller: Dk. 51 Tahsin (Lefke), Dk. 90 Ozan ve Dk.90 + 3 Emre Özsin(Gençler Birliği)

Aksa 1. Lig 2026-2027 Sezonu 1. Hafta mücadelesinde Lefke, DND L. Gençler Birliği’ni konuk etti.

Lefke takımının maçın son anlarına 1 – 0 önde girdiği mücadelede konuk Gençler Birliği arka arkaya bulduğu iki golle sahadan 2 – 1 galip ayrıldı.

Her iki takımında kontrollü başladığı ilk devrede takımlar pozisyon üretmekte zorlanırlarken buldukları pozisyonları da gole çeviremeyince ilk devre 0 – 0 tamamlandı.

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İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi Lefke oldu.

Dk. 51 Lefke atağında ceza sahasına yapılan ortada Tahsin kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 1 - 0 oldu.

Bu gol sonrası kendine gelen Gençler Birliği takımı ataklarını artırmasına karşın gol bulamadı.

Ancak 90. Dakikada Gençler Birliği’nde oyuna ikinci devrede giren Ozan güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

90+ 3 dakikada bu kez Lefke ceza sahası içinde topla buluşan Emre Özsin topu ağlara göndererek skoru 1 – 2 yaptı. Maçta bu skorla tamamlandı.

(Foto: Gürsel Karagözlü)