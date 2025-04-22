BTM 2. Lig ekiplerinden Yarköy Spor Kulübü, Berkan Canatan sorumluluğundaki teknik heyetin raporu doğrultusunda, takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan hamlelerle kadro daha da güçlendirildi.

Yenierenköy Spor Kulübü’nden kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı orta saha ve ofans oyuncusu Mehmet Biricik ile birlikte, kalede güven veren isimlerden Zeki Altıoğlu da takıma katıldı. Bu iki önemli transferle birlikte, finallere yönelik kurulan kadroya değerli katkılar sağlanmış oldu.

Yarköy Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk yaptığı açıklamada “Yarköy Spor Kulübü olarak, dost ve bölge takımımız Yenierenköy Spor Kulübü’ne ve Başkan Göksal Hacıhasanoğlu başkanlığındaki yönetim kuruluna, transfer sürecinde gösterdikleri anlayış ve kolaylık için teşekkür ederiz” dedi.