Saydam U14 Futbol Ligi'nde heyecan sürerken, 7. Grupta mücadele eden DND Larnaka Gençler Birliği zirve hedefiyle yoluna devam ediyor.

Dördüncü hafta sonunda 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir de mağlubiyetle, toplam 7 puanla ikinci sırada bulunan kırmızı siyahlılar, ikinci tura çıkma amacını taşımaya devam ediyorlar.

Takım Antrenörü Erdinç Kırmızı, hedeflerinin öncelikle gruptan bir üst tura çıkmak olduğunu vurguladı.

Erdinç Kırmızı, şunları söyledi: " 2024-25 U14 ligi için Ekim ayında hazırlıklara başladık. Bünyemizde toplam 26 oyuncu ve 3 kaleci bulunuyor. DND Larnaka Gençler Birliği olarak hedefimizi öncelikle guruplardan çıkıp gidebilecek en iyi yere gitmek olarak belirledik. Ancak her şeyden önce çocukların fiziksel ve mental gelişimi bizler için daha önemlidir. Başarılı olmak için onlara disiplinli ve çok çalışmayı aşılamaya istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Şunu da söyleyebilirim, Akademi olarak diğer guruplar ile birlikte Gençler Birliği olarak iyi yoldayız."