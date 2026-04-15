Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde büyük ve ağır araçların sürücülerinin ülkemiz koşullarına uygun sürüş yapmadığını savunarak bu konuda bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi beton mikseri aracın Lefkoşa – Girne anayolunun Ciklos mevkisinde aşağıya doğru inmekte olduğunu söyleyen duyarlı sürücülerimiz, ancak bu iki aracın yüklerine hiç aldırış etmeksizin adeta yarışır vaziyette sürüş yaptığını iddia ettiler.

Yükleri ağır olan bu araçların özellikle yokuş inerken sürat azaltmaları gerekirken bunların süratlerini artırdığını iddia eden sürücülerimiz “Fotoğraftaki mikser sürücüleri yollarımızın koşullarını dikkate alarak sürüş yapsalar, bu yokuştan aşağıya süratli bir şekilde inmeyeceklerdir” diye konuştular.

Yokuş aşağı inerken, bu gibi araçların çok dikkatli olması gerektiğini belirten sürücülerimiz, frenlerinin patlaması durumunda bir felaket olabileceğine dikkat çektiler.