Sanayi girişinde yıllardır yarım inşaat halinde bırakılan fotoğraftaki binadan çürümüş tahtaların rüzgâr nedeniyle düşmeye başladığını belirten bölge sakinleri “Bazı tahtalar hâlâ sallanırken, üzerlerindeki büyük çiviler ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Yetkililer bu duruma ne zaman müdahale edecek?” diye sorguladılar.

Çevrede yaşayanlar ve sanayi bölgesinde çalışanlar, bu tehlikenin farkında ve gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını isterken, rüzgârın etkisiyle daha fazla parçanın düşmesi an meselesi olduğu belirtildi.

Bu arada binanın önündeki yerdeki çivili tahtaların ise yayalar ve araçlar için büyük risk taşıdığı belirtilerek “Bu sorumsuzluk devam ederse, birinin yaralanması ya da daha büyük bir kazanın yaşanması kaçınılmaz! İlgili makamlar, bu binanın neden hâlâ yarım bırakıldığını ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların neden kaldırılmadığını açıklamak zorunda” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.