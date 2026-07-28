Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi sıralarından mezun olan televizyon habercisi ve programcısı Nazar Erişkin, eğitim gördüğü kuruma bu kez sektörel birikimini aktarmak üzere geri döndü. İletişim Günleri kapsamında Prof. Dr. Aysel Aziz Salonu’nda öğrencilerle buluşan deneyimli gazeteci, kurumsal aidiyet duygusunun ön planda olduğu samimi bir atmosferde genç iletişimcilerle tecrübelerini paylaştı.

“Kafa Analog Çalışırken Dijital Dünyada Gazetecilik Yapmak” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Erişkin, medyanın güncel kodlarını geleneksel gazetecilik disipliniyle harmanlayan felsefi bir yaklaşım sundu. Kendi kariyer yolculuğundan ve DAÜ çatısı altında aldığı eğitimin profesyonel hayatına katkılarından kesitler aktararak konuşmasına başlayan başarılı mezun, mesleğin etik ve entelektüel temellerinin dijital trendlerin ötesinde bir kalıcılığa sahip olduğunu belirtti.

Habercilikte Hikâye Anlatıcılığının Gücü

Medya dünyasında içerik üretiminin yeni dinamiklerine değinen Nazar Erişkin, dijital mecralardaki enformasyon yoğunluğunun ve içerik bolluğunun ancak “nitelikli hikâye anlatıcılığı” ile anlamlı kılınabileceğini ifade etti. Haber üretiminde özgün bakış açısının ve anlatım biçiminin ayırt edici unsur olduğunu vurgulayan Erişkin, “Her şeyin haberi yapılabilir; önemli olan onu nasıl sunduğunuz ve ne kadar içselleştirdiğinizdir” sözleriyle iletişimcilerin ürettikleri içeriğe kendi entelektüel kimliklerini ve meraklarını yansıtmaları gerektiğine dikkat çekti. Haber üretim süreçlerinde fikri takibin ve derinleşmenin önemini sahadan örneklerle aktardı.

Değişen Teknolojiler

Sektörün gelecekteki istihdam ve kariyer olanakları hakkında da analitik değerlendirmelerde bulunan Erişkin, teknik araçların ve algoritmaların sürekli değiştiğini, ancak kalıcı olan tek unsurun “doğru, dürüst ve samimi anlatım” olduğunu hatırlattı. Başarılı bir iletişim kariyeri inşa etmek için yenilikçi teknolojilere ve dijital platformların hızına adapte olmanın artık bir tercih değil, ön şart haline geldiğini belirten gazeteci Erişkin; dijitalleşme ne kadar derinleşirse derinleşsin, olayları doğru okuyan ve iyi hikâye anlatan eğitimli profesyonellerin medyaya yön vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.