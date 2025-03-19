EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Cuma günü başlatılan uyarı grevi sonrasında Sendika’nın Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü ile bir toplantı yaptığı ancak toplantıda uzlaşı sağlanamadığı belirtildi.

“İta Amiri Dalman Aydın ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Paşa, taleplerimizin haklı olduğunu kabul etmekle birlikte, yapılan hatalı uygulamaların Başbakan tarafından verilen talimatlar doğrultusunda gerçekleştiğini ve bu nedenle yetkisiz olduklarını ifade etmişlerdir.” denilen açıklamada, Başbakan Ünal Üstel ile uzlaşı sağlanana kadar tüm bölge amirlikleri tesis şubeleri, Lefkoşa Merkez Tesis Şubesi ve Teknecik Elektrik Santrali Atölyeleri’nde 08.00-10.00 saatleri arasında eylemlerin süreceği kaydedildi.

Açıklamada, grev gerekçesi olarak, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Müdürlüğü’nün Toplu iş sözleşmesinin 23. maddesinin 2. ve 4. fıkralarını ihlal etmesi, Kurum içi hiyerarşik yapıyı ve iş barışını bozması, geçici personeli kadro dışı ve uygunsuz işlerde çalıştırması,yetkisiz teknisyenleri enerji nakil hatlarında veya enerji manevralarında çalıştırarak iş sağlığı ve güvenliği yasalarına aykırı hareket etmesi ve çalışanların hayatlarını riske atması” gösterildi.