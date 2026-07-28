Beyarmudu Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festivalin ilk gününde, Köprülü ve Güvercinlik köylerinde kortej düzenlendi.

Farklı kültürleri ve halk danslarını bir araya getiren festivalde, 6 ülkeden halk dansları ekipleri, renkli kıyafetleri ve danslarıyla yer aldı.

Mehter takımının eşlik ettiği kortejlerin ardından Beyarmudu Belediyesi Judo Takımı bir gösteri sundu.

Güvercinlik Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Filistin, Polonya ve Beyarmudu halk dansları ekipleri sahne aldı.

Festival kapsamında düzenlenen gecede konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, kültür ve sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü değerlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Bebek konuşmasında, “Biz hizmeti sadece bugün için değil, yarınlarımız için yapıyoruz. Çocuklarımızın güzel anılar biriktireceği, gençlerimizin kendini değerli hissedeceği, büyüklerimizin gurur duyacağı bir Beyarmudu için çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki, en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır.” ifadelerini kullandı.