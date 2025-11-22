Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, ülkede doğup büyümüş, başka hiçbir ülkeyi görmemiş 20 yaşındaki genç bir kızın “vatansızlık” nedeniyle tutuklanmasını ve sınır dışı riskiyle karşı karşıya kalmasını “yasal olanın her zaman adil olmadığının en çarpıcı örneği” sözleriyle duyurdu.

Esendağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Yasal olan herşeyin adil olmadığının çarpıcı bir örneğini yaşıyoruz. Burada doğmuş, burada okula gitmiş, burada büyümüş, hayatında Kuzey Kıbrıs’tan başka bir ülke görmemiş 20 yaşında bir genç kız…

Atipik ailevi durumundan dolayı bu yaşına kadar hiçbir ülkenin kimlik ve vatandaşlığına sahip olamamış.

Polis tutukluyor ve mahkemeye çıkarıyor. 18 yaşından beridir yasalarımıza göre ikamet izinsiz statüde bulunduğu için mahkeme tarafından da tutukluluk kararı veriliyor.

Mevcut durumuyla geleceği belirsiz. Zira mahkeme tarafından cezalandırıldıktan sonra normal yasal prosedür tahtında deport edilmesi gerekiyor. Ancak gönderilebileceği bir ülkesi yok. Buna karşın yasalarımıza göre doğup büyüdüğü, vatan bildiği bu ülkede de kalamaz.

Gencecik bir meslektaşım Beste Dal günlerdir devletin her biriminin kapısını aşındırdı. Ne İçişleri Bakanlığı, ne Başsavcılık, ne TC Elçiliği gitmedik bir yer bırakmadı. Bu kızın mağduriyetini ve çaresizliğini izah edip, çözüm talep etti. Hem de araştırarak bulduğu çok sağlam hukuki gerekçelerle. Ne var ki karşılaştığı şey empati değil; devletin soğuk ve kayıtsız yüzü oldu.

Kimleri kimleri sığdırdığımız bu ülkeye, burada doğmuş, gidecek bir yeri olmayan 20 yaşında bir kızı sığdıramıyoruz. Devletimiz bunu diyor.

Çok rica ediyorum.. Çok basit bir yasal prosedürle çözülebilecek bu insani meseleyi halledin. Yaptığınızı vicdanlar kabul etmiyor.”