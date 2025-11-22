KKTC’de dünyaya gelen Fatoş Huroz, yıllardır sonuçlandırılmayan vatandaşlık başvuruları nedeniyle resmî kayıtlarda “vatansız” görünüyor. Genç kız, 20 yıl sonra kimliksizlik yüzünden tutuklandı.

Girne’de doğan ve tüm yaşamını burada sürdüren 20 yaşındaki Fatoş Huroz, kimlik ve vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmaması nedeniyle resmî olarak hiçbir ülkeye bağlı görünmüyor. Annelerinin geçmişte gerekli evrakları tamamlamaması ve kurumlar arasındaki iletişimsizlik, genç kızın doğduğu günden bu yana süren kimliksizliğin temelini oluşturuyor.

KAYITLARDA NE KKTC NE DE BAŞKA BİR ÜLKE VATANDAŞI

Huroz’un Girne Kaymakamlığı’ndan aldığı doğum belgesinde dahi “KKTC vatandaşı değildir” ibaresi yer alıyor. Yıllardır hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvurulardan hiçbir sonuç çıkmadığı, resmî belgelerde açıkça belirtiliyor.

17 KASIM’DA HÜCREYE ATILDI

Yaklaşık bir ay önce hakkında yapılan bir şikâyetin ardından polis tarafından kimlik bilgileri talep edilen genç kız, herhangi bir kimlik belgesi sunamayınca “ülkede izinsiz ikamet” gerekçesiyle 17 Kasım’da gözaltına alındı. Üç günlük ilk tutukluluk süresinin ardından dün yeniden mahkemeye çıkarılan Huroz için ek süre talep edildi.

Yargıç Evren Mürsel, genç kızın gerekli yasal statüye kavuşabilmesi adına süreç tamamlanıncaya kadar 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Böylece doğduğu topraklarda kimliksiz bırakılan Huroz’un tutukluluğu bir haftalığına daha uzatılmış oldu.

Fatoş Huroz’un 20 yıl boyunca hiçbir kimlik, vatandaşlık ya da hukuki statüye sahip olamaması bugün onu “izinsiz ikamet eden biri” gibi yargılayan bir sisteme teslim etmiş durumda.

Kendi ülkesinde doğup büyüyen bir genç kızın, kimliksiz bırakıldığı için hücreye atılması toplumsal ve hukuki açıdan büyük tepki topladı.

AVUKATI: BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ TÜM BAŞVURULAR YANITSIZ KALDI

Öte yandan Avukat Beste Dal, müvekkili Fatoş Huroz’un yaşadığı hak ihlallerini kamuoyuyla paylaştı.

Fatoş Huroz, 7 Haziran 2005 tarihinde Girne’de dünyaya geldi. Annesi ve biyolojik babası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen, doğduğu dönemde annesi biyolojik babası ile evli değildi; bu nedenle Fatoş Huroz, annesinin nikahlı eşinin soyadını aldı.

2024 yılında mahkeme kararıyla biyolojik babasının soyadını almasına rağmen, babasının KKTC vatandaşlığı 2023’te kazanılmıştı.

Henüz üç yaşındayken annesi adadan ayrılan Fatoş Huroz, bu nedenle Kuzey Kıbrıs'ta yalnız kaldı. Avukat Dal, bugüne dek mevzuat gereği vatansız sayılan Fatoş Huroz’un ikamet izni almasına rağmen, devlet yetkililerinin hiçbir adım atmadığını belirterek “17 Kasım 2025’te müvekkilim ikamet izinsiz yaşadığı gerekçesiyle tutuklandı. Bugüne kadar yaptığımız tüm başvurular yanıtsız kaldı. İkamet izninden muafiyet belgesi verilmemesi ve vatandaşlık başvurularının sonuçsuz kalması, Fatoş Huroz’u adeta çıkmaz bir yola sürükledi” dedi.

Beste Dal, Fatoş Huroz’un eğitim, sağlık ve diğer temel haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayarak, yetkilileri ivedilikle çözüm bulmaya çağırdı. Avukat Dal, “Bu topraklarda doğup büyüyen bir gencin hâlâ tutuklu olması, kamu vicdanını ciddi şekilde yaralıyor. Yetkililer, kimlik mücadelesi veren bir gencin sesine kulak vermeli” ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin ülkesinde serbest kalması halinde aynı sorunla karşı karşıya kalacağını ve ihraç edilemeyeceğini belirten Dal, yetkililerden bir çözüm beklediklerini aktardı.

Dal, Fatoş’un annesinin 2008 yılında KKTC’de “kaçağa düşmesi” ve 2 milyon TL’nin üzerinde muhaceret borcu nedeniyle adaya girişinin engellendiğini, bu süreçte Fatoş’un hiçbir ülkenin vatandaşlığına kaydedilmediğini vurguladı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, Horuz’un İçişleri Bakanlığı’nda resmi bir vatandaşlık başvurusu da bulunmuyor.

Fatoş Horuz’un 17 Kasım 2025’te 854 gündür ikamet izinsiz bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını belirten Dal, ilk etapta 3 gün, dün ise 7 gün ek tutukluluk kararı verildiğini ifade etti.

Dal, “Tüm kapılar yüzümüze kapandı. İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi, hatta TC Büyükelçiliği bile çözüm üretemedi” diyerek bürokrasinin tıkanmasına tepki gösterdi.

Mevzuata göre vatansızlığı tespit edilen kişilere ikamet muafiyeti sağlanabildiğini hatırlatan Dal, “Fatoş’un ne kimliği ne vatandaşlığı ne de vatansızlık kararı var. Tutukluluk süresi bittiğinde ihraç edilebileceği bir ülke yok. Ülkede kalırsa yine kaçak sayılacak” dedi.