Politis gazetesi, bir kısmını dün yayınladığı, “Pulse Market Reaserch” şirketi tarafından gerçekleştirilen anketin devamına yer verdi. Ankete katılan bin 2 kişinin yüzde 44’ü Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis hakkında “çok olumlu” veya “olumlu” düşündüğünü ifade etti. Bu oranın mart ayında yapılan ankette yüzde 39 olduğunu aktaran gazete, Hristodulidis’in 2023 yılındaki ankette elde ettiği desteğin ise yüzde 67 olduğunu hatırlattı.

Hristodulidis’in DİKO seçmenlerinin yüzde 67’sinin ve DİSİ seçmenlerinin ise yüzde 51’inin olumlu görüşünü aldığını belirten gazete Hristodulidis’in Kıbrıs sorununu yönetimine ilişkin görüşlerin "ilgi çekici" olduğunu yazdı.

Ankete göre Hristodulidis’in Kıbrıs sorununu idare şeklinden “çok memnun/memnun” olanların oranı yüzde 32 ve “çok değil/hiç” memnun olmadığını dile getirenlerin oranı ise yüzde 63 oldu.