Limasol bölgesine bağlı köylerde çıkan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı, sınırlandırıldı.

İtfaiye Birimi İtfaiye Şefi Nikos Logginos yaptığı açıklamada bazı canlanmaların yaşandığını ancak bugün, durumun çok daha iyi olduğunu ifade

etti.

Kıbrıs’ın güneyinde önceki Çarşamba günü başlayan ve kısa sürede hayatı cehenneme çeviren yangın kısmen kontrol altına alındı.

Birkaç gün önce başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını, korkunç bir yıkıma neden oldu. 15 köy tahliye edilirken, yangından kaçmaya çalışan yaşlı bir çift, araç içinde yanarak feci şekilde can verdi.

Alevlerin önüne geçilemez ilerleyişi, köyleri adeta haritadan sildi. Yangının yoğun etkili olduğu bölgelerde evler tamamen kullanılamaz hale gelirken, onlarca araç küle döndü. Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangından geriye kalan manzara bir felaketi gözler önüne serdi.

ALEVLER ARDINDA YIKIM BIRAKTI…

Tahliye edilen 15 köyde yüzlerce ev ya tamamen yandı ya da ağır hasar aldı. Elektrik hatlarının çökmesiyle birlikte bölge karanlığa gömülürken, birçok yerleşim birimi yaşanamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarına Yunanistan, İsrail gibi ülkelerden gönderilen uçaklar da katıldı. Bu uluslararası destekle birlikte alevlerin bazı bölgelere yayılması engellendi, ancak yangının sebep olduğu tahribat, uzun süre onarılamayacak kadar büyük. Kurtarma ve hasar tespit ekipleri gece gündüz demeden çalışırken, tahliye edilen halk ise güvenli alanlarda endişeyle gelişmeleri izliyor.

KÜLLER ARASINDA SESSİZLİK…

Yangının yaşandığı köylerdeki görüntüler adeta yürek burktu. Alevlerin tamamen sardığı köylerde birçok ev yerle bir olurken, köyün girişindeki tabelalar bile tanınmaz hale geldi.

Yangının ardından köylerde kalan tek şey sessizlik ve duman kokusu. Yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, evlerinin yıkıntıları arasında aile fotoğraflarını aradı, bazıları hayvanlarını kurtaramamanın derin üzüntüsünü yaşadı.

Bölgedeki tarım arazileri de büyük oranda zarar gördü. Yangın sona erse de, hayatın normale dönmesi uzun zaman alacak gibi görünüyor.