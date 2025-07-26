Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Rıza Bahadır Yurdagül dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 16.07.2025 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde huzur operasyonu kapsamında yapılan rutin araç kontrolünde zanlının kullanımında bulunan "ZNL 998" plakalı kiralık araç içerisinde yapılan arama sonucunda aracın orta konsolunda, film tablet içerisinde 300 mg'lık 5 adet Lyrica hap, zanlının üzerinde yapılan aramada ise giymiş olduğu pantolonun sağ cebinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, aynı gün Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada herhangi bir kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir ayı aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.