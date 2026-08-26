Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün yapacağı görüşmenin “Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlar açısından belirleyici olacağını” söyledi. Letimbiotis, görüşme gündeminde olmasına rağmen “Güven Yaratıcı Önlemlerin amaç olmadığını” iddia etti.

Riknews’e göre Letimbiotis Lefkoşa'da ara bölgede BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 16.00’da gerçekleşecek görüşmenin Genel Sekreter Guterres’in temmuz sonunda yaptığı ziyaret sırasında istediği ön hazırlık çerçevesinde olduğunu söyledi.

Bugünkü görüşme gündeminde hem Güven Yaratıcı Önlemler hem de Kıbrıs sorununun özü üzerinde odaklanılacağını belirten Letimbiotis “Ancak Güven Yaratıcı Önlemler amaç değildir, ana istenen Kıbrıs sorununun önüne dair bir görüşme olmasıdır.” ifadesini kullandı.

Konstantinos Letimbiotis BM’nin Haspolat ve Kiracıköy’deki geçiş noktalarının eşzamanlı açılması önerisi üzerinde özellikle durarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu öneriyi ilk andan kabul ettiğini söyledi. Letimbiotis “Lefkoşa, Kıbrıs Türk tarafından da aynı tavrı bekliyor.” dedi.