Güney Kıbrıs’ta bazı restoran, eğlence merkezleri ve otellerin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirildiği ve kameralar aracılığıyla ses kaydı da yapıldığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Rum Kişisel Verileri Koruma Komiseri Maria Hristofidu, Politis radyosuna yaptığı açıklamada, bazı restoran ve eğlence merkezlerinin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirildiğini bizzat gördüğünü söyledi.

Tuvaletlerin özel hayatın gizliliğine tabi alanlar olduğuna dikkat çeken Hristofidu, bu tür uygulamaların kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

Hristofidu, ellerinde tuvaletlerinde kamera bulunduğuna ilişkin görüntüler olması nedeniyle eylül ayında restoran, eğlence merkezi ve otellerde kamera kullanımıyla ilgili denetim başlatacaklarını açıkladı.

Söz konusu tespitlerin şikayet üzerine yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Hristofidu, kameraları “bizzat gördüğünü” ifade etti.

Yasalara uygun şekilde faaliyet gösteren ve gerekli etki değerlendirmelerini sunan işletmelerin de bulunduğunu belirten Hristofidu, bazı otellerde de benzer durumların tespit edildiğine işaret etti.

Hristofidu, eylülde başlayacak denetimlere otellerin de dahil edildiğini belirterek, “kameralar aracılığıyla ses kaydı da alınıyor, bu yasaktır. Bunu yaptığı söylenen restoranlar da var, umarım ses kaydı yapmıyorlardır,” dedi.