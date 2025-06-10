Haspolat bölgesinde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Kongo uyruklu zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Haziran 2025 tarihinde Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili olarak yanan oda içerisinde bulunan Kongo uyruklu Christiant Muyumba Kahingo'ya yapılan muhaceret kontrolünde 21.11.2020 tarihinden itibaren 1657 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihracı için gerekli yazışmalar yapılacağını, serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğini belirterek, 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.