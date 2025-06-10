Lefkoşa’da dün sabah bir apartman dairesinde misafir olarak bulunan 23 yaşındaki Ulugbeg Jumakov, 221 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, aynı apartmanda sakin 56 yaşındaki isminin baş harfleri B.S.’ye ait başka bir ikametgahın tuvalet penceresini açıp cürüm işlemek kastıyla içeriye girdi. Kendisini durdurmaya çalışan ev sakini B.S’ye yumruk vurup darp eden ve tuvalet kapısına da yumruk vurarak, kıran U.J. tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen “darp, mülke tecavüz, geceleyin ev açma, kasti hasar ve sarhoşluk”suçlarından tutuklanan zanlı Ulugbeg Jumakov, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede verdiği ifadede olayla ilgili olguları aktardı. Zanlının, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında, %221 promil alkollü olduğu halde, Lefkoşa’daki bir apartmanda meydana gelen olayda suçüstü yakalandığını belirtti.

Olay sırasında Jumakov’un, misafir olarak bulunduğu 6 numaralı daireden çıkıp, aynı apartmanda yer alan B.S.’ye ait 2 numaralı dairenin kuzeye bakan tuvalet penceresine, üst kattan tuvalet borularına tutunarak indiği ifade edildi. Zanlı, pencereyi hasar vermeden açarak içeri girdi ve bir cürüm işlemek kastıyla mülke tecavüzde bulundu.

Ev sahibi B.S.’nin kendisini durdurmaya çalışması üzerine, zanlı tarafından ağzına yumruk vurularak darp edildiği ve ardından evin kapısına atılan yumrukla kapının kırıldığı, yaklaşık 5000 TL’lik hasar oluştuğu kaydedildi. Zanlı olay yerinde ev sahibi tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

Jumakov’un ifadesinde, “kovalandığım için eve girdim” dediği belirtildi.

Polis, alınması gereken tanık ifadeleri ve zanlının KKTC'deki yasal statüsünün araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.