Kuzey Kıbrıs’ın genç milli binicisi Ada Şerif Sandallı, uluslararası binicilik arenasındaki tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yunanistan’da düzenlenen 2026 Balkan Binicilik Şampiyonası’nda ferdi kategoride mücadele eden Ada Şerif Sandallı, şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Henüz 15 yaşında olan genç sporcu, bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez ferdi Balkan Şampiyonu olmayı başardı.

Ada Şerif Sandallı, 2025 yılında da Balkan Şampiyonası’nda ferdi kategoride altın madalya kazanmış, aynı organizasyonda Türkiye Milli Takımı ile takım şampiyonluğu yaşayarak çifte Balkan şampiyonluğu elde etmişti. 2026 yılında Gençler kategorisine yükselen Ada, yeni kategorisindeki ilk Balkan Şampiyonası deneyiminde de zirveden ayrılmayarak ne kadar güçlü bir geçiş yaptığını ortaya koydu.

İKİ YIL, İKİ FERDİ BALKAN ŞAMPİYONLUĞU

Ada'nın başarısını özel kılan en önemli detaylardan biri, bu şampiyonluğun bir tesadüf olmadığını ortaya koyması. 2025 yılında Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonu olan genç binici, 2026 yılında Gençler kategorisine geçmesine rağmen başarısını sürdürdü ve iki farklı kategoride üst üste iki kez ferdi Balkan Şampiyonluğu elde etti. Bu başarı, Ada Şerif Sandallı'nın yalnızca yetenekli bir genç binici değil, aynı zamanda uluslararası arenada istikrarını kanıtlamış bir sporcu olduğunu gösteriyor.

KUZEY KIBRIS'TAN MİLLİ TAKIMA, ORADAN BALKANLARIN ZİRVESİNE

Binicilik kariyerine Kuzey Kıbrıs'ta başlayan Ada Şerif Sandallı, kısa sürede gösterdiği başarılı performanslarla Türkiye Milli Takımı'na kadar yükseldi. 2025 yılında Türkiye Milli Takımı Yıldızlar Kategorisi'ne seçilen ilk Kuzey Kıbrıslı binici olarak da dikkat çeken Ada, aynı yıl Balkan Şampiyonası'nda ferdi ve takım kategorilerinde altın madalya kazanarak adını uluslararası arenaya taşıdı. 2026 sezonunda Gençler kategorisine geçen genç sporcu, yeni kategorisinde de Türkiye Milli Takımı formasını başarıyla taşıdı ve Balkan Şampiyonası'nda bir kez daha zirveye çıktı.

BAŞARININ ARDINDA BÜYÜK EMEK

Ada Şerif Sandallı'nın başarısında yalnızca yarışma günü gösterdiği performans değil, yıllar boyunca sürdürülen disiplinli çalışma, atıyla kurduğu güçlü bağ ve ailesinin desteği büyük önem taşıyor.

Binicilikte başarı, yalnızca binicinin yeteneğiyle değil, atıyla kurduğu güven ve uyumla mümkün oluyor. Ada'nın her yarışta ortaya koyduğu performans, bu özel birlikteliğin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

HEDEF ARTIK AVRUPA

Üst üste iki yıl Balkan Şampiyonluğu yaşayan Ada Şerif Sandallı'nın yeni hedefi, başarılarını Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarına taşımak. Genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli bir deneyim kazanan Ada, önümüzdeki dönemde Türkiye Milli Takımı ve Kuzey Kıbrıs'ı en iyi şekilde temsil ederek Avrupa'nın üst düzey binicilik organizasyonlarında yarışmayı hedefliyor. Kuzey Kıbrıs'tan çıkan genç bir yetenek, iki yıldır Balkanların zirvesinde. Ada Şerif Sandallı'nın hikâyesi daha yeni başlıyor.