Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş birliği (KEİ) Ofisi finansmanı ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA–KOBİGEM koordinasyonunda yürütülen 2025-2026 Girişimcilik Hibe Programı’nın değerlendirme sonuçları açıklandı.

Verilen bilgiye göre, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine ve sürdürülebilir işletmeler kurmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen program, üç ana aşamadan oluştu. İlk aşamada yaklaşık 100 girişimciye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 70 girişimci, ikinci aşamada bire bir danışmanlık desteği alarak, kendi iş planlarını hazırladı. Son aşamada ise girişimciler, hazırladıkları projeleri jüri önünde sundu ve hibe almaya hak kazanan girişimciler belli oldu.

Program kapsamında girişimcilere sağlanacak destekler için toplam 50 milyon TL bütçe ayrıldı.

Başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarını, başvuru sırasında kullandıkları bilgilerle www.girisimcilik.kei.gov.tr adresine giriş yaparak görüntüleyebilecek.