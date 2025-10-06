Alithia gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, tellerle çevrili bir alanda yaptığı aramada biri kurulmuş halde olan üç adet tuzak, 4 adet megafon, 4 adet kuş sesini taklit eden cihaz ve bir adet ölü yabani kuş ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, şahsa ceza kesilmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, polisin son günlerde düzenlediği üç farklı operasyonda, kaçak pulya avı yapan şebekeleri çökerttiğini yazdı.

Gazete, 26 Eylül'deki operasyonda Larnaka'da, 55 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 63 ölü, 343 canlı pulya ile 7 adet kurulmuş tuzak, 8 megafon, 4 ses taklit cihazı ve çeşitli av malzemeleri ; 3 Ekim'de Dali köyünde düzenlenen operasyonda 952 adet ölü pulya ile 817 adet ambalaj malzemesi, "Ay.Theodoros" köyündeki operasyonda da 11 kurulmuş tuzak, 149'u ölü, 147'si canlı 297 pulya, 2 adet ses taklit cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirildiğini kaydetti.

Haberde, bu suçlar için kesilen ceza miktarının 60 bin euronun üzerinde olduğu ifade edildi.