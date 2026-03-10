ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün “Kıbrıs” için seyahat uyarısı yayımladığı ve Güney Kıbrıs’ta görev yapan Amerikan devlet memurlarından, gerekli olmayanlar ile ailelerinin adaan ayrılması kararına vurgu yaptığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısı seviyesi 3’e çıkarıldı. “Silahlı çatışma riski ve Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin KKTC’deki vatandaşlarına yardım olanağının sınırlı olduğu gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarından, adaya seyahatlerini gözden geçirmeleri istendi.

Kısa süre önce de Amerikan hükümetinin gereksiz personelin ve ailelerinin, güvenlik riski nedeniyle adayı adayı terk etme yetkisi verildiği hatırlatıldı.