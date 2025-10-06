4'ü Lefkoşa, 4'ü Gazimağusa, 4'ü Girne, 1'i Yeşilköy ve 1', Geçitkale'de meydana gelen yangınların yangınların muhtemel sebepleri arasında “Elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, mangal bacasında biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi, tamamen sönmemiş kömürlerin çöp bidonuna dökülmesi ve kişi veya kişiler tarafından yakılma” yer alıyor.

Özel servis olaylarının ise, yangına karşı tedbir alma, araç motorunda ve apartman boşluğunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin sağlanması gibi müdahalelerden oluştuğu bildirildi.

- 31 Ekim’e kadar ateş yakmak yasak…

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü, yangın çıkmasına yönelik tedbirlerle ilgili hatırlatmalarda bulunarak; 31 Ekim tarihine kadar, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu yineledi.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerinin yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonlarına ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmamasını isteyen İtfaiye, “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” ifadelerine yer verdi.

İtfaiye Müdürlüğü duman ya da ateş belirtisi görüldüğünde 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşılmasını da istedi.

-188 Elektrik Arıza Hattı’na bildirim çağrısı

İtfaiye ayrıca, tehlike arz eden trafo merkezleri, elektrik direkleri, birbirine temas edebilecek teller veya kötü hava koşullarında tellerin üzerine düşebilecek ağaç dalları fark edildiğinde 188 Elektrik Arıza Hattına bildirim yapılmasının önemine işaret edildi.

- “Davlumbaz içinde biriken yağları iki ayda bir temizlenmeli”

İtfaiye mutfakta kullanılan davlumbaz içerisindeki metal filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısaltılabilir) temizlenmesinin meydana gelebilecek yangın riskini önlemeye yardımcı olacağını da kaydetti.

Açıklamasında, yangına sebebiyet verebilecek elektrikli aletlerin kullanımı hakkında tedbirlere de yer veren İtfaiye Müdürlüğü şunlar kaydetti:

“Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.”

- “Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı”

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılması halinde, yakıt sızması, kısa devre ve egzoz sebepli yangınların önlenebileceğini de belirten İtfaiye Müdürlüğü “Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir” uyarılarında bulundu.