Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a 4 F-16 savaş uçağı ve iki fırkateyn göndermesine karşılık Türkiye’nin de KKTC’ye 6 F-16 savaş uçağı göndermesi Rum tarafında tepkiye neden oldu.

Politis’in “Üç Çift F-16 Timbu’da (Ercan)” başlıklı haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis KKTC’ye Türk F-16 savaş uçaklarının gönderilmesine tepki gösterdi.

Türkiye’nin bu kararının, “Avrupa’nın, ‘(Güney) Kıbrıs’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir” mesajına tepki olduğu’ görüşünü dile getiren Hristodulidis “Türkiye’nin Ada’da yapabileceği hareketlerden bağımsız olarak, varlığı, süregelen işgal gerçeğini değiştirmez. Ne yaparsa yapsın, Kıbrıs’a ne getirirse getirsin Türkiye Kıbrıs’ta işgal gücü olmaya devam edecektir.” dedi.

Fileleftheros “Türk F-16’ları İşgal Bölgelerinde… Nikos Hristodulidis: ‘Türkiye’nin Avrupa’nın Mesajına Tepkisi” başlıklı haberinde Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına geniş ölçekte yer verdi, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in tepki yorumunu aktardı.

ELAM,KKTC’ye Türk F-16 savaş uçakları gönderilmesini kınadı.Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olduğu ve bu hareketin egemenlik haklarının ihlali demek olduğu” öne sürüldü.

Türk eylemlerinin “kınanması” talebiyle konunun derhal BM, Avrupa Komisyonu ve AB’ye götürülmesi gerektiği iddia edilen açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasının ve güvenliğinin Yunan hava ve deniz kuvvetlerinin sürekli varlığı ile güçlendirilmesi incelenmelidir.” iddiasına yer verildi.

Alithia haberi “Türkiye İşgal Bölgelerine 6 Savaş Uçağı Gönderdi…Lefkoşa’nın F-16’larla İlgili Tepkisi” başlığıyla aktardı.