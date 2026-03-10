Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde düzenlenen üçlü basın toplantısında, Kıbrıs’a yönelik bir saldırının Avrupa’ya yapılmış sayılacağını söyledi. Macron, Fransa’nın Akdeniz, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’deki varlığının 8 fırkateyn ve uçak gemisi ile devam edeceğini söyledi. Macron, Hristodulidis’e hitaben “Avrupa’nın güvenliği için yanınızdayız” dedi.

Macron, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile birlikte Kıbrıs çevresi ve Doğu Akdeniz’de güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını belirtti. Macron, Fransa’nın, bölgede füze ve insansız hava araçlarının hedefi haline gelen dost ve müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Macron, “İran’daki savaşın tüm bölgeyi etkilediği bir dönemde Kıbrıs’ta bulunmaktan memnunum. Birisi Kıbrıs’a saldırdığında, Avrupa’ya saldırmış olur” dedi ve Fransa’nın Kıbrıs’a tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Fransa’nın bu dayanışma kapsamında bölgeye askeri destek gönderdiğini belirten Macron, “Kıbrıs’a tam dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle Mistral hava savunma sistemi ile bir fırkateyn gönderdik” dedi.

Macron ayrıca bölgeye destek veren diğer ülkelere de teşekkür ederek, Fransız donanmasına bağlı uçak gemisi Charles de Gaulle (R91)’ün Kıbrıs yakınlarında bulunduğunu söyledi. Macron, bunun amacının bölgede bulunan Avrupalı vatandaşların korunması ve Fransa’nın Kıbrıs’a desteğinin gösterilmesi olduğunu ifade etti.

Fransa’nın bölgedeki askeri varlığının savunma amaçlı olduğunu vurgulayan Macron, “Tutumumuzun savunma odaklı kalması gerektiğine inanıyorum. Deniz ulaşımının güvenliğine katkı sağlamak istiyoruz. ‘Aspides’ operasyonu bu iş birliğinin bir göstergesidir” dedi.

Fransa’nın bölgedeki askeri varlığının süreceğini de açıklayan Macron, “Fransız varlığı Akdeniz, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’nda devam edecek. Bölgede sekiz fırkateyn, bir uçak gemisi ve amfibi güçler konuşlandırılmış durumda” diye konuştu.

Macron’un görüşme sorasındaki ortak açıklamanın ardından Güney Kıbrıs’tan ayrıldı.