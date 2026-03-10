Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Son olarak “Dromolaksia’daki (Mormenekşe) üç hayvan çiftliğinde şap tespit edildiği bildirildi.

SigmaLive’in Rum Tarım Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün öğleden sonra yapılan tespitlerle şap bulaşan çiftlik sayısı 37’ye yükseldi. Şap tespit edilen çiftliklerden ikisinde küçükbaş hayvan, birinde sığır besiciliği yapıldığı bilgisi verildi.