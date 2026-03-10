Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çağrısı üzerine dün Güney Kıbrıs’a giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde gerçekleştirdiği görüşme ve sonrasında yapılan ortak açıklama Rum basınında çoğunlukla manşetlerde yer buldu.

Gazeteler, ortak açıklamanın Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Fransa’dan satın aldığı saldırı helikopterleri önünde yapılmasına ve açıklamalarda ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kınanmamasına dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi haberi “Hristodulidis-Miçotakis-Macron Üçlü Zirvesinden Güçlü Mesajlar… Kıbrıs’ı Korumak Avrupa’nın Sorumluluğu” başlığıyla manşetten verdi. Gazete, Baf’taki hava üssüne “tarihi bir ziyaret” gerçekleştirildiğini ve Yunanistan ile Fransa liderlerinin Güney Kıbrıs’a desteklerini fiilen ortaya koyduğunu yazdı.

Üste gerçekleştirilen zirvede "birçok muhataba güçlü mesajlar verildiğini" belirten gazete, en önemli mesajın “Kıbrıs’a yönelik tehdit aynı zamanda Avrupa’ya yöneliktir” ifadesi olduğunu aktardı.

Alithia gazetesi ise haberi, “Savaş Helikopterleri Önündeki Üçlü Zirvenin Sembolizmi… İran Kıbrıs’ın Hedef Alınmadığını Açıkladı” başlığıyla manşetten yayımladı. Gazete, Macron, Miçotakis ve Hristodulidis’in Baf üssünde konuşlu Fransız yapımı H145M saldırı helikopterleri önünde Avrupa’nın birlik görüntüsünü verdiğini yazdı.

Politis, “Avrupa Desteği Mesajı Verildi… Emmanuel Macron ve Kiriakos Miçotakis Andreas Papandreu Hava Üssünde” başlıklı haberinde, söz konusu zirvenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından bir iletişim şovuna dönüştürüldüğü yorumuna yer verdi.

Haravgi ise haberi, “ABD-İsrail’in İran’a Saldırılarına Hiçbir Kınama Yok” başlığıyla verdi. Gazete, ortak basın açıklamasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kınanmadığını ve yapılan açıklamanın söz ve vaatlerle sınırlı kaldığını yazdı.