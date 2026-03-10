CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 8 Mart Pazar günü oynanan Wizardt Cup Golf Turnuvasında Keith Goddard 38 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 36 Puan ile John Murray alırken, Engin Portakalcıoğlu da yine 36 puan ( back nine score ) ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri turnuva sponsoru Yener Zihni ve CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 15 Mart Pazar günü aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvası oynanacak.