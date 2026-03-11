KKTC Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Cimnastik Kulübü işbirliği içerisinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara, cimnastik eğitimi verilecek.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü salonunda 60 yaş üstü kadınlara ve annelere “ücretsiz” temel cimnastik eğitimleri verilecek. Haftada 2 gün, 1’er saatlik olarak yapılacak derslerle sağlıklı ve aktif bir yaşam için birlikte hareket edilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Cimnastik eğitimi, 60 yaş üstü kadınlarda spor, kas ve kemik sağlığını koruyup, dengeyi artırır. Düşme riskini azaltır ve yaşam kalitesini yükseltir.

Aktif kalan kadınlar, cimnastikle hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha güçlü ve sağlıklı bir yaşam sürer. İletişim için 0533 824 19 76 numaralı telefona başvuru yapılabilir.” ifadeleri kullanıldı.