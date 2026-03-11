Disiplin, denge ve estetiğin bir araya geldiği artistik cimnastikte, Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı İlkokullar Arası Artistik Cimnastik Müsabakaları”nda yarışan Yakın Doğu İlkokulu’nun kız ve erkek cimnastik takımları, sergiledikleri başarılı performanslarla kendi kategorilerinde birinciliği elde ederek KKTC şampiyonu oldu.

Yakın Doğu İlkokulu Küçük Kız Cimnastik Takımı, yarışmayı 179,25 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Mira Tarım, Pembe Kofalı, Elvin Çatozlular, Güneş Yıldırım ve Rezan Bulut’tan oluşan takım, uyumlu, estetik ve güçlü performanslarıyla jüri üyelerinden yüksek puanlar alarak birincilik kürsüsüne çıktı ve günün en dikkat çeken takımlarından biri oldu.

Müsabakalarda Yakın Doğu İlkokulu Küçük Erkek Cimnastik Takımı da üstün bir performans sergileyerek 93,35 puanla KKTC Şampiyonu oldu. Suat İrfan Günsel, Alp Güneşer, Aren Arnavutoğlu, ve Güner Arnavutoğlu’ndan oluşan takım, gösterdikleri performansla şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı. Böylece Yakın Doğu İlkokulu, aynı organizasyonda hem kızlar hem de erkekler kategorisinde KKTC şampiyonu olarak artistik cimnastikte çifte gurur yaşadı. Takımları şampiyonaya Yakın Doğu İlkokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Sarel Yankıer hazırladı.

HASKASAP: “BU BAŞARILAR, ÖĞRENCİLERİMİZİN AKADEMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYEN EĞİTİM ORTAMIMIZIN DEĞERLİ SONUÇLARI.”

Sporu eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap “Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanarak böyle anlamlı başarılara imza atması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarılar, öğrencilerimizin akademik ve fiziksel gelişimlerini destekleyen eğitim ortamımızın değerli sonuçları” dedi.

Yakın Doğu İlkokulu’nun geçtiğimiz günlerde de basketbolda da KKTC şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Öğrencilerimizi hayatın her alanında özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek için çabalıyoruz. Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve emeği geçen tüm ekibi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

COŞAR: “SINIRLARINI ZORLAMALARI VE BİRBİRLERİNE DESTEK OLMALARI, SADECE BİR YARIŞMAYI KAZANMANIN ÖTESİNDE DEĞERLİ BİR DENEYİM SUNDU.”

“Kız ve erkek takımlarımızın sahada gösterdikleri enerji, cesaret ve uyum, onların ne kadar özel bir ekip olduklarını bir kez daha gösterdi” diyen Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar ise “Her hareketlerinde sınırlarını zorlamaları ve birbirlerine destek olmaları, sadece bir yarışmayı kazanmanın ötesinde değerli bir deneyim sundu” ifadelerini kullandı.

Fatma Coşar, elde ettikleri çifte şampiyonluk için “Öğrencilerimizin yarışma boyunca sergiledikleri disiplin, uyum ve özgüven bizleri son derece mutlu etti. Artistik cimnastik; denge, estetik ve kararlılığı bir araya getiren çok özel bir branş. Çocuklarımızın bu alanda gösterdikleri gelişimi ve elde ettikleri şampiyonluğu görmek hepimiz için büyük bir mutluluk. Öğrencilerimizi özveriyle hazırlayan beden eğitimi öğretmenimiz Sarel Yankıer’e, öğrencilerimize ve onları her zaman destekleyen ailelerine teşekkür ediyor; tüm takımımızı yürekten kutluyorum” değerlendirmesini yaptı.