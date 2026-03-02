Kuzey Kıbrıs’ta binicilik sporunun gelişimine katkı sağlayan Aner Atlı Spor Kulübü, önemli bir başarıya imza attı. Kulüp, bugün itibarıyla Türkiye lisanslı 12 sporcuya ulaşarak dikkat çeken bir seviyeye geldi.

Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kulüpten 9 sporcu daha Türkiye’den Engel Atlama Lisansı almaya hak kazandı. Ayrıca kulübün sporcularından biri, henüz 8 yaşında olmasına rağmen Pony Lisansı alarak Kuzey Kıbrıs’tan pony lisansı alan ilk sporcu olmayı başardı.

Kulübün daha önce aldığı 3 lisansın üzerine eklenen yeni lisanslarla birlikte toplam sayı 12’ye yükseldi. Bu gelişmeyle Aner Atlı Spor Kulübü, Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye lisanslı sporcu sayısı en fazla olan kulüp konumuna ulaştı.

Kulüp yönetimi, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak bunun planlı sistem, disiplinli çalışma ve profesyonel vizyonun bir sonucu olduğunu belirtti.

Aner Atlı Spor Kulübü’nün hedefinin yalnızca sporcu yetiştirmek olmadığı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada ülkeyi temsil edecek bilinçli, donanımlı ve güçlü biniciler yetiştirmek olduğu ifade edildi.

Kulüp yetkilileri açıklamalarında, başarıda emeği geçen sporcuları, velileri ve teknik ekibi tebrik ederek, binicilik sporunda çıtayı yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.