Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerinden Okan Karademir her geçen gün sağlığına kavuşuyor.

Kısa bir süre önce geçirdiği motor kazası sebebi ile ciddi yaralar alan Okan Karademir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam ediyor.

Geçirdiği operasyonlar sonrasında YDÜ Hastanesinde kontrol altında tutulan Okan Karademir'in vücudundaki enfeksiyon değerlerinin de normal seviyeye düştüğü öğrenildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, bazı yönetim kurulu üyeleri ve önceki başkanlardan Mustafa Özsoy bazı spor yazarları ile birlikte Okan karademir'e nezaket ziyareti gerçekleştirip durumu hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karademir tüm camiaya selamlarını ileterek bu süreçte aldığı desteklerle daha da güç kazandığını, bundan sonraki süreçte daha da toparlanıp ayağa kalkmayı arzuladığını ifade etti.