Tenisin dört büyükleri arasında sayılan Andy Murray'nin, iki kez şampiyon olduğu Wimbledon'a heykeli dikilecek.

Kortlara geçen yıl veda eden Sör unvanlı İskoç raketin heykelinin, 2027 sezonuna yetişmesi bekleniyor.

3 Grand Slam şampiyonu Murray, karardan çok gururlandığını açıkladı. Andy Murray, 2013 yılında Novak Djokovic'i yenerek Büyük Britanya'nın Wimbledon'daki 77 yıllık kupa hasretini noktalamış ve tarihe geçmişti.

Wimbledon yöneticileri; Roland Garros'ta Rafael Nadal için yapılan duygusal veda töreninden ilham aldıklarını saklamıyor.

Yakın zamanda, İngiltere'nin prestijli turnuvalarından Queen's Club'da merkez korta da Andy Murray'nin adı verilmişti.