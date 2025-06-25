Tenisin dört büyükleri arasında sayılan Andy Murray'nin, iki kez şampiyon olduğu Wimbledon'a heykeli dikilecek.

Kortlara geçen yıl veda eden Sör unvanlı İskoç raketin heykelinin, 2027 sezonuna yetişmesi bekleniyor.

Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyede
Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyede
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3 Grand Slam şampiyonu Murray, karardan çok gururlandığını açıkladı. Andy Murray, 2013 yılında Novak Djokovic'i yenerek Büyük Britanya'nın Wimbledon'daki 77 yıllık kupa hasretini noktalamış ve tarihe geçmişti.

Wimbledon yöneticileri; Roland Garros'ta Rafael Nadal için yapılan duygusal veda töreninden ilham aldıklarını saklamıyor.

Yakın zamanda, İngiltere'nin prestijli turnuvalarından Queen's Club'da merkez korta da Andy Murray'nin adı verilmişti.