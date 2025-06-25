Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Takı & Takı Kadınlar Ligi final serisi ilk maçında DAÜ Gençler Birliği deplasmanda Akdeniz Spor Birliği’ni 69-62 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçında baştan sona çekişmeye sahne olan maçı 69-62 kazanan DAÜ Gençler Birliği iki maç kazanım esasına göre oynanan finalde 1-0 öne geçerek avantaj yakaladı. Karşılaşmada DAÜ Gençler Birliği’nde Zeynep 232 sayı, 8 ribaund, 1 top çalma ile 17 veremlilik ile takımında öne çıkan isim oldu.

Akdeniz Spor Birliği’nde Marlen 19 sayı 15 ribaund ile double double yaparak 28 verimlilikle öne çıktı.

İki takım serinin ikinci maçında yarın İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşacaklar. DAÜ Gençler Birliği maçı kazanırsa şampiyon olacak. Akdeniz Spor Birliği’nin galip gelmesi halinde final üçüncü maça gidecek.