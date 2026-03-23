Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 24. Süper Kupa Finalleri 2 Nisan Perşembe akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

Erkekler Finalinde Lig ve R.Denktaş Kupası Şampiyonu DAÜ ile Erenköy Karpaz Belediyesi saat 18.00 de karşı karşıya gelecek.

Bayanlar Finalinde Lig Şampiyonu Koop Bank LVA ile R. Denktaş Kupası Şampiyonu DAÜ Sezonun son kupası için karşılaşacak. Müsabaka saat 19.30 da başlayacak.

Telsim U19 Liglerinde Kızlar ve Erkeklerde Final Four Yarı Final ve Final Müsabakaları 6-7 ve 13 Nisan tarihlerinde Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak. 6 Nisan Tarihinde Kızlar Final Four Yarı Final Müsabakaları, 7 Nisan Tarihinde Erkekler Final Four Yarı Final müsabakaları oynanacak.

Kızlarda ve Erkeklerde galip gelen takımlar 13 Nisan da Final Four Finalinde karşı karşıya gelecek.

U15 Liginde Final Four Müsabakaları 9-11 Nisan tarihlerinde Erenköy de oynanacak.

9 Nisan Tarihinde Kızlar Final Four Yarı Final müsabakaları oynanacak. Kızlarda galip gelecek takımlar 11 Nisan da karsi karşıya gelecek. Erkeklerde Finali 11 Nisan da EKBV ile GMBÇS arasında oynanacak.