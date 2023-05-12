Filenin süperi Vakıflar

İbrahim DALOĞLU
Vakıflar Büyük Erkekler Voleybol Takımı’ndan bir başarı daha..
Vakıflar Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Erkekler Voleybol Takımı, KKTC Voleybol Erkekler 21. Süper Kupa Finalinde Şampiyon olmayı başardı.
Atatürk Kapalı Spor Salonunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile karşılaşan Vakıflar, 3-0’lık skorla galip gelmeyi başararak Süper Kupa’yı kaldırmanın gururunu yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde de aynı başarıyı gösteren Vakıflar, ligde de şampiyon olmayı başarmıştı.
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