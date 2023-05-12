banner913
banner932
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
6 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
4 0
 
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
9 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
12 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
34 0
banner915

Filenin süperi Vakıflar

banner476

banner825
Filenin süperi Vakıflar
banner931
İbrahim DALOĞLU
Vakıflar Büyük Erkekler Voleybol Takımı’ndan bir başarı daha..
Vakıflar Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Erkekler Voleybol Takımı, KKTC Voleybol Erkekler 21. Süper Kupa Finalinde Şampiyon olmayı başardı.
Atatürk Kapalı Spor Salonunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile karşılaşan Vakıflar, 3-0’lık skorla galip gelmeyi başararak Süper Kupa’yı kaldırmanın gururunu yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde de aynı başarıyı gösteren Vakıflar, ligde de şampiyon olmayı başarmıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.