Filede ilk hafta maçları tamamlandı

Büyük Bayanlarda ilk hafta Müsabakaları Salı akşam oynanan 3 karşılaşma ile tamamlanırken Vakıflar, DAÜ ve Karpaz Gate Marina kazanan takımlar oldu

Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde ilk hafta müsabakaları Salı akşamı oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.

Atatürk Spor Salonunda Vakıflar rakibi Küçük Kaymaklı’yı 3-0 mağlup etti. Mağusa’da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ rakibi Mağusa Spor Akademisi(MSA)’yı 3-0 mağlup etti. Gecenin Erenköy de oynanan diğer karşılaşmasında Karpaz Gate Marina(KGM) evinde konuk ettiği Uluslar arası Kıbrıs Ünivrsitesi(UKÜ)’ni 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Haftanın Toplu Sonuçları

Vakıflar 3 KK 0

DAÜ 3 MSA 0

KGM 3 UKÜ 1

Esentepe 0 GMBÇS 3



