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Filede ilk hafta maçları tamamlandı

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Büyük Bayanlarda ilk hafta Müsabakaları Salı akşam oynanan 3 karşılaşma ile tamamlanırken Vakıflar, DAÜ ve Karpaz Gate Marina kazanan takımlar oldu

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Filede ilk hafta maçları tamamlandı
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Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde ilk hafta müsabakaları Salı akşamı oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.
Atatürk Spor Salonunda Vakıflar rakibi Küçük Kaymaklı’yı 3-0 mağlup etti. Mağusa’da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ rakibi Mağusa Spor Akademisi(MSA)’yı 3-0 mağlup etti. Gecenin Erenköy de oynanan diğer karşılaşmasında Karpaz Gate Marina(KGM) evinde konuk ettiği Uluslar arası Kıbrıs Ünivrsitesi(UKÜ)’ni 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Haftanın Toplu Sonuçları
Vakıflar 3 KK 0
DAÜ 3 MSA 0
KGM 3 UKÜ 1
Esentepe 0 GMBÇS 3
 
 
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