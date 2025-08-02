



02 Ağustos 2025 saat 07:00’de Değirmenlik-Girne Anayolu üzerindeki Taş Ocakları mevkiinde meydana gelen kazada, George Kelvin Idaudu (E-41) yönetimindeki PR 104 plakalı araç virajı alamayarak yoldan çıktı ve kayalara çarptı. Kazada aracında sıkışan sürücü, itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.