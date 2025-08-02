02 Ağustos 2025 saat 03:30’da Girne Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Erhan Çeliktaş (E-36), 97 promil alkollü şekilde ZU 455 plakalı araçla kırmızı ışıkta Öğretmen Ahmet Hamdi Sokağa dönmeye çalıştı. Dönüş sırasında, yeşil ışıkla ilerleyen Mehmet Buğra Özdilek’in (E-22) kullandığı JZ 574 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Çeliktaş, alkollü sürücülük ve trafik kazasına sebebiyet vermekten tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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