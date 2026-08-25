Alayköy’de 22 Ağustos gecesi 52 yaşındaki Cumali İsmail Taşdemir’in, 49 yaşındaki eşi Emine Taşdemir tarafından çakıyla defalarca bıçaklanarak öldürülmesi, ülkede haftalardır süren güvenlik tartışmasını yeniden alevlendirdi. 3 Ağustos’ta Lefkoşa Taşkınköy’deki Metropol Süpermarket’te 23 yaşındaki Zhanerke Abdrazakova adlı kadın,

Mehmet Batuhan Kuru isimli erkek tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Birden fazla ameliyat geçiren genç kadına 13 Ağustos’ta beyin ameliyatı yapılmıştı.

Yine 6 Ağustos’ta Girne’de 40 yaşındaki Nizam Allanazarov bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybetmişti.

9 Ağustos’ta ise Gönyeli’de 26 yaşındaki Sudan uyruklu kadın, birlikte olmak istemediği gerekçesiyle tartıştığı adam tarafından bacağından bıçaklanmıştı.

Böylece yalnızca 3-9 Ağustos arasındaki sekiz günde dört bıçaklı olay kamuoyuna yansıdı.

KKTC Mahkemeleri’nin 2025 Faaliyet Raporu’ndaki Ağır Ceza Mahkemeleri verileri, ağır şiddet başlığında dikkat çekici bir yükseliş olduğunu ortaya koyuyor.

Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve benzeri suçlara ilişkin davalarda 2023’te 8 olan dava sayısı, 2024’te 7’ye gerilemesine rağmen 2025’te 14’e çıktı. Ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, şiddet tehdidi ve benzeri suçlara ilişkin davalarda da yükseliş devam etti.

Bu kategorideki dava sayısı 2023’te 63 iken 2024’te 84’e, 2025’te ise 113’e ulaştı. Böylece söz konusu üç ağır şiddet kategorisindeki toplam dava sayısı 2023’te 73, 2024’te 94, 2025’te ise 131 olarak kayıtlara geçti. İki yıllık dönemdeki artış yaklaşık %79,5 oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 12 Ağustos’ta açıkladığı 2026’nın ilk yedi aylık verilerine göre toplam cürüm ve kabahat sayısı 2 bin 751 olarak kaydedildi.

Bu sayı 2025’in aynı dönemine göre yaklaşık %8, 2021’e göre ise %30’dan fazla düşüş anlamına geliyor. PGM, cürümlerin aydınlatılma oranını da %99,13 olarak açıkladı.

İKİ FARKLI TABLO, TEK GÜVENLİK GÜNDEMİ

Ortada iki ayrı veri seti bulunuyor.

PGM verileri: Toplam cürüm ve kabahatlerde düşüş, %99,13’lük aydınlatma oranı.

Mahkeme verileri: Üç ana ağır şiddet kategorisinde dava sayısı 2023’te 73 iken 2025’te 131.

Sahadaki tablo: Son bir ayda 3 öldürme veya öldürmeye teşebbüs vakası ve yalnızca 3-9 Ağustos arasında 4 bıçaklı olay.

Şimdi tartışmanın merkezindeki soru şu; “Toplam suçlar düşerken, ağır şiddet dosyaları neden artıyor? Ve sahiden güvende miyiz?”