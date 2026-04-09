Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen Eunite G360 Girişimci Programı, dün Lefkoşa’da düzenlenen lansman etkinliğiyle başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’taki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla tasarlanan program, “Tanışma ve Ağ Kurma Etkinliği” ile başladı. Bu etkinlikte seçilen 40 inovatif startup, ekosistemin paydaşlarıyla bir araya geldi.

Önümüzdeki aylarda girişimciler yoğun eğitim modüllerinden, birebir mentörlük oturumlarından ve yatırımcılarla etkileşim faaliyetlerinden faydalanacak.

Eğitimler, mentörlük, iş geliştirme desteği ve ağ oluşturma fırsatlarıyla girişimlerin sürdürülebilir büyümesi hedefleniyor.

Etkinlikte kurulan bağlantıların, program süresince somut iş birliklerine ve yatırım fırsatlarına dönüşmesi bekleniyor.

Program, Kıbrıs genelinde girişimcilik kültürünü teşvik etmeyi, inovatif iş fikirlerini desteklemeyi ve ekosistem paydaşları arasında daha güçlü bağlar oluşturmayı amaçlıyor.