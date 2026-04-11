Deniz Yıldızı Yardım Derneği, onkoloji hastalarına destek amacıyla yarın Girne'de “Walk For Hope” yürüyüşü düzenleyecek.

Bu yıl dördüncü kez organize edilen ve merhum Deniz Nasıfoğlu anısına yapılacak ‘Walk for Hope’ yürüyüşü, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Girne Batı Doğa Parkı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, onkoloji hastalarına destek amacıyla bağışlanacak.

Doğa yürüyüşünün yanı sıra uçurtma etkinliği, yüz boyama, çocuklar için boyama aktiviteleri, zumba gösterileri ve yiyecek-içecek stantları, katılımcılarla buluşacak. Sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen etkinliklerde katılımcılar, 200 TL karşılığında bağış bileti satın alarak onkoloji hastalarına destek olabilecek.

-Bağışta bulunmak isteyenler...

Etkinliğe bağış yapmak isteyenler için banka hesap bilgileri şöyle:

"İktisat Bankası nezdindeki Deniz Yıldızı Yardım Derneği (DEVAD) TL hesabına, “Walk For Hope” açıklamasıyla CT9712 8020 3200 0000 0006 5669 87 IBAN numarası üzerinden bağış yapılabiliyor.

Türkiye İş Bankası üzerinden TL hesabı için TR24 0006 4000 0016 8110 2258 83, sterlin hesabı için ise TR06 0006 4000 0026 8110 2477 36 IBAN numaraları kullanılabiliyor."



