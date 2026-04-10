Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Telsim Freezone 12. Liselerarası Müzik Yarışması sonuçları açıklandı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 26 okuldan 200’ü aşkın gencin katıldığı yarışmanın büyük ödülünü "En iyi Orkestra" dalında Levent Koleji kazandı.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’ün açılış konuşmaları ile başlayan yarışmada, TV program yapımcısı, gazeteci ve yazar Eralp Adanır, piyanist ve besteci Hüseyin Kırmızı, besteci ve müzik denetmeni İsmet Aşıksoy, vokalist Melisa Karanlık ile besteci ve müzisyen Oytun Ersan jüri koltuğunda yer aldı.

-Yarışma sonuçlarına göre dereceler;

Yarışma sonuçlarına göre dereceler şöyle; en iyi orkestra sıralamasında, Levent Kolej Orkestrası birinci, Doğu Akdeniz Doğa Koleji Orkestrası ikinci ve 20 Temmuz Fen Lisesi ile Necat British Kolej, Lefkoşa orkestraları üçüncü geldi.

En iyi sahne performansının sahibi 20 Temmuz Fen Lisesi olurken, en iyi bass gitar performansı Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden Hasan Mustafa Yiğittürk oldu.

Yarışmada, en iyi gitar performansı English School of Kyrenia’dan Teoman Eren Schrotter Bozkaya’nın olurken, en iyi yaylı enstrüman kategorisi performansı ödülünü Levet Kolej’den Arda Safaoğlu kazandı.

En iyi nefesli enstrüman kategorisi performansında ödül 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Dide Pazar’a verilirken, en iyi vurmalı enstrüman kategorisi performansında ödül Levent Kolej’den Ali Derman’a ve en iyi tuşlu enstrüman kategorisi performansında ise ödül Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden Ecrin Melek Göynüklü’nün oldu.

Yarışmada, en iyi kız solist birincisi Lefkoşa Necat British Kolej'inden Su Mertkan Özünlü, ikincisi 19 Mayıs Türk Maarif Kolej’den Necla Perçinkardeşler ve üçüncüsü ise Levent Kolej’den Ayyüce Asya Coşkun oldu.

Öte yandan, en iyi erkek solist kategorisinde 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Yusuf Topal birinci, Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden Kılıçarslan Kılıç ikinci ve Bülent Ecevit Adanolu Lisesi’nden Mikhail Khomyshin ile Levet Kolej’den Ateş Elektrikçi üçüncü geldi.

-Yarışmada özel ödül sahipleri de belli oldu

Yarışmada, Ahmet Akarsu özel ödülünü Türk Maarif Koleji’nden Rüzgar Çetinalp kazanırken, Erdinç Gündüz Anısına verilen özel ödülün sahibi ise Necat British Kolej, Girne’den Leyli Kadzhorova oldu.

Ankete Katılanlar Arasından Yapılan Çekiliş Ödülü’nün sahibi; Aslı Çelikeri, En Super Cool Okul Ödülü Türk Maarif Koleji’nin ve En Super Seyirci Ödülü de Araz Özçelik’in oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen ve jüri üyeleri takdim etti.