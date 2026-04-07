Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, çocukların hayal gücünü harekete geçirecek renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen “Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde perde açtı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu organizasyonuyla gerçekleştirilen şenlik, minik izleyicileri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam edecek.

Festivalin açılışı, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “Sesler Ülkesi” ile yapıldı. Sabah ve öğle saatlerinde iki seans halinde sahnelenen oyun, çocukların büyük beğenisini kazanırken, renkli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla minik izleyicileri hayal dolu bir yolculuğa çıkardı. Salonu dolduran çocukların neşesi ve oyuna gösterdiği ilgi, şenliğin ilk gününden itibaren amacına ulaştığını gözler önüne serdi.

İstanbul Şehir Tiyatroları, Manisa Şehir Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sevilen çocuk oyunlarıyla festivale katılırken, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu da yeni çocuk oyunlarını ilk kez sahneye taşıyor.

Masallar ve hikayeler, 16 Nisan’a kadar sahnede buluşmaya devam ediyor...

Şenlik, önümüzdeki günlerde de dolu dolu programıyla devam edecek. 7 Nisan’da Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahneleyeceği “Rüya” oyunu çocuklarla buluşurken, 9 Nisan’da Manisa Şehir Tiyatrosu’nun sevilen eseri “Çizmeli Kedi” minik izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. 14 Nisan’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hayır Hayır Hayır” oyununun ardından festival, 16 Nisan’da Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun “Alice Harikalar Diyarında” ile final yapacak.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunlarının da ilk kez seyirciyle buluştuğu Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği, KKTC ve Türkiye’den katılan güçlü ekipleri aynı sahnede buluşturarak Lefkoşa’nın kültür sanat hayatına yeni bir dinamizm kazandırıyor.