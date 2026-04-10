Larnaka’da, Kıbrıs sorununun güncel seyri ve son siyasi gelişmelerin ele alınacağı önemli bir açık oturum düzenleniyor. “Erhürman’ın seçilmesi ve Kıbrıs sorununun bugünkü durumu” başlıklı panel, çözüm ve yeniden birleşme perspektifi çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor.

“Çözüm ve Yeniden Birleşme için Larnaka Hareketi” ile “Mağusa Bizim Şehrimiz Hareketi”nin organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlik, 15 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Larnaka Edebiyat ve Sanat Merkezi’nde (Arh. Kiprianou 16-18, eski Mağusa Kooperatif Bankası binası) yapılacak.

Panelde, Kıbrıs meselesine dair farklı perspektifleri temsil eden isimler söz alacak. Hukukçu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Toumazos Tsielepis, CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, avukat Achilleas Dimitriades ve TDP Merkez Komitesi Üyesi Kemal Baykallı değerlendirmelerde bulunacak.

Açılış konuşmaları ise Larnaka Belediye Başkanı adına Athos Kazantzis ile Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından yapılacak. Panelde Türkçe- Rumca karşılıklı çeviri de yapılacaktır

Kıbrıs meselesinin güncel durumu ve olası gelişmelerin tartışılacağı etkinliğin, iki toplumdan katılımcıları bir araya getirerek diyalog zeminini güçlendirmesi bekleniyor