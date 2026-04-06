Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ile CENGO-V Vakfı iş birliğinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Orkide Yürüyüşü, Cittaslow Lefke’de yapıldı.

Dün sabah saat 09:30’da Lefke Atatürk Parkı önünde başlayan etkinlik yoğun ilgi gördü.

KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz konuşmasında, çocukluk çağı kanserleri arasında önemli bir yere sahip olan nöroblastom üzerine yürütülen araştırmaların hayati önemine dikkat çekerek, bu yürüyüşün toplumsal dayanışmanın yansıması olmasının yanı sıra bilimsel çalışmalara sağladığı katkıya değindi. Prof. Dr. Camgöz, KAV olarak her yıl yayınladıkları ilerleme raporunun takip edilmesi çağrısında bulundu.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise konuşmasında, toplumsal fayda yaratan projelerin desteklenmesinin kurumsal sorumluluğun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, Orkide Yürüyüşü’nün yıllardır büyüyerek devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 14 yıldır bu projeye destek verdiklerini kaydeden Sefer Tüz, Telsim olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde amaç odaklı projelerde yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini, toplumda farkındalığın ortaya çıkma hissinin parçası olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, konuşmasında katılımcıları selamlayarak, CittaSlow Lefke olarak yürüyüşe ikinci kez evsahibi olmaktan duydukları mutluluğu belirtti.

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise konuşmasında, etkinliğe farklı bölge ve kesimlerden yoğun katılım olduğunu vurgulayarak, “Dünyada iki çeşit insan var. Birinci çeşit insan yollar kapalı olduğu için geri dönenler, ikinci çeşit insan da yol olmadığı için yol açan insanlar. Bu yolları açmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizler, son nefesimize kadar gençler, çocuklar için çalışmaya söz veriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yürüyüş, Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün “bir yıldır beklenen yürüyüşü başlatıyorum!” çağrısı ile başladı.

Etkinlik sonunda destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Program kapsamında ayrıca halk dansları gösterisi sunuldu, düzenlenen çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğin, geleneksel hale geldiği üzere katılımcıların çember oluşturup hep birlikte “You’ll Never Walk Alone” şarkısını söylemesiyle son bulduğu belirtilen açıklamada, 23. Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelirin tamamının, KAV ve CENGO-V vakıflarının çocukluk çağı kanseri olan nöroblastom üzerine yürüttükleri araştırma projesine aktarılmaya devam edeceği kaydedildi.