Adana’da 18–19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na katılan sporcularımız, ülkemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük gurur yaşattı.

70 yaş erkekler kategorisinde KKTC’den Fadıl Olguner üçüncülük elde ederken, yine Olguner çift erkeklerde partneri Yalçın Kalay ile birlikte consolation kategorisinde birincilik kazandı.

Turnuvada dikkat çeken bir diğer özel an ise 50 yaş çift bayanlar kategorisinde yaşandı. Değer Baysal ve Selda Orhon, Uluslararası ITTF Başkanı ve partneri ile eşleşerek uluslararası arenanın en üst düzey temsilcileriyle karşılaştı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi camiası olarak; Değer Baysal, Selda Orhon, Zehra Beyar, Mustafa Oymacı, Fadıl Olguner, Bülent Efendi ve Zeki Selin’i turnuvadaki başarılı performansları ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.