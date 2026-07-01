Turizm sektörünün deneyimli isimlerinden Ercan Turhan, KKTC gündeminden düşmeyen yüksek uçak bileti fiyatlarına ilişkin ezber bozan bir çıkış yaptı. Sosyal medya hesabından çarpıcı bir karşılaştırma paylaşan Turhan, Pegasus Hava Yolları ile Viyana veya Edinburg’dan İstanbul aktarmalı Ercan uçuşlarının, doğrudan yapılan İstanbul-Ercan uçuşundan daha ucuz olduğunu belirterek adadaki fiyat politikasındaki çarpıklığa dikkat çekti.

Turhan, yaklaşık 13 yıldır her platformda dile getirdiği kalıcı çözüm formülünü yeniden masaya koydu: "Türkiye-KKTC uçuşları iç hat statüsünde vergilendirilmeli, THY kâr amacı güden şirket şapkasını bırakıp milli havayolu kimliğiyle hareket etmeli."

"FORMÜL BASİT: VERGİLER İÇ HAT, TERMİNAL DIŞ HAT OLMALI"

Geçmiş dönemlerde Turizm Bakanlığı yapan Faiz Sucuoğlu ve Fikri Ataoğlu ile de bu konuyu belirli bir noktaya getirdiklerini hatırlatan Ercan Turhan, maliyetleri doğrudan düşürecek formülü şu sözlerle özetledi:

"Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını iç hat statüsünde vergilendirmesi, lakin uçuşların dış hatlar terminalinden devam etmesi gerekiyor. Konu bu kadar basit. Bu yapıldığında uçuş vergilerinde ciddi bir düşüş yaşanacak ve bu indirim doğrudan bilet fiyatlarına yansıyacaktır."

"THY’YE 'MİLLİ HAVAYOLU' TALİMATI VERİLEBİLİR"

Türk Hava Yolları’nın (THY) hem borsaya kote kâr odaklı bir şirket hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin "Milli Havayolu" olmak üzere iki farklı şapkası bulunduğunu belirten Turhan, Ankara’ya da çağrıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin THY'ye Kıbrıs destinasyonu için özel bir misyon yükleyebileceğini ifade eden Turhan, "Kuzey Kıbrıs uçuşlarında bu destinasyonun 'milli havayolu' şapkası ile değerlendirilmesi ve uçuş frekans sayılarının artırılması hususunda telkin ve talimat verilebilir. Böylece uçuş fiyatları olması gereken makul seviyelere çekilir" dedi.