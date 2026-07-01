Başbakan Ünal Üstel, Polis Teşkilatı'nın 62’nci kuruluş yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve heyetini, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti.

Üstel, polis teşkilatının uzun süredir gündeminde bulunan özlük ve kurumsal sorunlarına yönelik hazırlanan yasal düzenlemenin önceki gün Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştığını kaydetti. Üstel, düzenlemeyle polis mensuplarının özlük haklarının güçlendirildiğini ve görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmelerine yönelik önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade etti. Meclis’ten geçirilen düzenlemelerin tarihi bir nitelik taşıdığını belirten Üstel, uzun yıllardır bekleyen sorunların çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Yapılan düzenlemeyle polis mensuplarına verilen ev kira ödeneği, ek mesai ödeneği ve emeklilik haklarından sivil hizmet görevlilerinin de yararlanabilmesine imkân sağlandığını belirten Üstel, bu düzenlemenin sosyal haklar bakımından daha kapsayıcı bir yapı oluşturacağını söyledi.

25 yıllık fiili hizmetini tamamlayan personele 60 aylık yıpranma payı verilmesini öngören düzenlemenin emeklilik haklarına katkı sağlayacağını kaydeden Üstel, uzun yıllar görev yapan personelin haklarının güçlendirildiğini ifade etti. Üstel, disiplin ve üstün performans ödeneğinin yeniden uygulanacağını belirterek, başarılı ve disiplinli personelin bu kapsamda değerlendirileceğini kaydetti.

Polis Akademisi giriş sisteminde yapılacak düzenlemeyle farklı eğitim sistemlerinden mezun olan gençlerin de değerlendirme kapsamına alınacağını belirten Üstel, polislik mesleğine erişimin daha kapsayıcı hale getirileceğini ifade etti.

İhtiyaç duyulması halinde mecburi emeklilik yaşının isteğe bağlı olarak 60 yaşına kadar uzatılabilmesine imkan tanınacağına işaret eden Başbakan Üstel, teşkilatın tecrübeli personelinden daha uzun süre yararlanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Polis teşkilatı bünyesinde uygulanan ek çalışma ödeneği sisteminde değişikliğe gidildiğini ve tüm personele aynı oranda ek çalışma ödeneği verilmesinin öngörüldüğünü söyleyen Üstel, zorlu ve riskli görevlerde çalışan personelin görev riski ödeneğine ilişkin düzenlemelerin de yasa kapsamında yer aldığını belirtti.

Üstel, polis teşkilatında uzun süredir gündemde bulunan maaş, kademe ve barem konularının da düzenlemeyle birlikte yeniden ele alındığını, terfi eden personelin maaş ve derecelerinin görevlerine uygun şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Polis Güçlendirme Vakfı'nın polisin araç, ekipman ve teknolojik ihtiyaçlarını daha etkin şekilde karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulacağını anlatan Başbakan Üstel, Vakfın yapısının güçlendirilmesiyle birlikte polis teşkilatının modernizasyon çalışmalarının sürdürülebilir hale getirileceğini ifade etti.

Üstel, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yatırımların sürdürüleceğini belirterek, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer de Meclis Genel Kurulu’nda geçirilen polis yasalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başbakan Üstel’e ile hükümete yasanın geçirilmesi ve polis teşkilatına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.