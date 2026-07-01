Maliye Bakanlığı tarafından “Gazilik Beratı ve Gazi Kartı Takdim Töreni” düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde gerçekleşen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinde mücahitlerin yeri konulu video gösterimi yapıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın gerçekleştirdiği açılış konuşmaları sonrasında hak sahibi 100 kişiye Gazilik Beratları ve Gazi Kartlarının takdimi yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, “Bizim bir devletimiz, bayrağımız ve vatanımız var, bunların her birinde gazilerin mücadelesi, kanı, canı var” diyerek, buna yönelik vefalarını sözle değil, icraatla göstermek istediklerini kaydetti.

Şehit ve gazilere olan borçlarını ödemenin mümkün olmadığına da işaret eden Üstel, amaçlarının onlara duydukları saygıyı ve minneti göstermek olduğunu aktardı.

Üstel, yasada yapılan düzenlemeyle sadece gazilere değil, eşleri ve çocuklarına da önemli haklar kazandırdıklarını söyleyerek, sağlıktan eğitime, ulaşımdan sosyal tesislere, kültürden spora kadar birçok alanda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Takdim edilen kartların yıllardır verilmesi gereken bir hakkın teslimi olduğuna işaret eden Üstel, “Bu kart, devletimizin minnetinin belgesidir, sizi unutmadığımızın ve unutmayacağımızın göstergesidir" dedi.

Üstel, bu süreçte 15 bin hak sahibine ulaştıklarına dikkat çekerek, başvuruların halen devam ettiğini de söyledi.

“Biz tarihine, mücadelesine ve kahramanlarına sahip çıkan bir hükümetiz.” diyen Üstel, vefanın sözle değil, icraatlarla gösterildiğine vurgu yaptı.

Üstel, son üç yıldır sorunları ertelemediklerini ve çözüme kavuşturduklarını belirterek, yıllardır bekleyen birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Üstel, geçmişte olduğu gibi bugün de Rum’un zihniyetini bildiklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Gün gelecek dünya bizi çok daha iyi anlayacak.” dedi.

“İyi ki bu mücadeleyi verdiniz ve bugünlere sizlerin sayesinde gelebildik.” diyen Üstel, şehitlere rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun Kıbrıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türklerinin adada varlığını devam ettirmek için verdiği mücadelenin önemine işaret etti.

Gazilik kartlarının, canlarını feda etmek pahasına mücadele edenleri onurlandırılmak istediklerini kaydeden Berova, bu yasayla gazilere hem TC’de hem KKTC’de belli alanlarda hizmet kolaylığı sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Berova, önceki gün Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Gazi Kartı sahiplerine sağlık alanında yüzde 25’e varan indirim sağlandığını duyurarak, bunun henüz bir başlangıç olduğunu belirtti.

Bugüne kadar kendilerine 3 bin 259 kişinin Gazilik Kartı için müracaat ettiğini dile getiren Berova, gazilerin belgelendirilmelerini bir tören düzenleyerek gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.