Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Günaydın Haber Kıbrıs programında Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı son günlerde kamuoyunda tartışılan Havalimanı modeli ve uçak biletleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tartışmanın yanlış bir zemine çekildiğini savunan Arıklı, asıl meselenin Kuzey Kıbrıs’a yönelik yüksek uçak bileti fiyatları olduğunu belirterek, hükümetin yıllardır bu soruna çözüm aradığını söyledi. Özel havayolu şirketlerinin serbest piyasa kurallarıyla hareket ettiğini ifade eden Arıklı, mevcut yöntemlerle fiyatları aşağı çekmenin mümkün olmadığını, bu nedenle yeni bir model üzerinde çalışıldığını anlattı.

“ASIL HEDEFİMİZ BİLET FİYATLARINI UCUZLATMAK”

Arıklı, Türkiye iç hatlarında uygulanan tavan fiyat sisteminin benzerinin KKTC Havalimanı için de uygulanabilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün iç hat uçuşlarında tavan fiyat belirleme yetkisini kullandığını hatırlatan Arıklı, bugün Türkiye'nin en uzak noktalarına dahi belirlenen üst sınır üzerinden uçulabildiğini ifade etti.

KKTC’nin de belirli kriterleri karşılaması halinde Türkiye'nin iç hat sistemi kapsamında değerlendirilebileceğini dile getiren Arıklı, böylece Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün fiyat denetimi yapabileceğini ve KKTC uçuşlarında da tavan fiyat uygulanmasının önünün açılacağını söyledi.

Bu modelin egemenlikle ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirten Arıklı, dünyada farklı ülkelere hizmet veren veya ortak kullanılan havaalanı örnekleri bulunduğunu, bunun herhangi bir egemenlik tartışmasına yol açmadığını kaydetti.

“ARTIK İNSANLAR KKTC YERİNE GÜNEY KIBRIS'I TERCİH EDİYOR”

Yüksek bilet fiyatlarının yalnızca vatandaşları değil, turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini vurgulayan Arıklı, mevcut fiyatların sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi.

Asker ailelerinin, öğrenci ailelerinin ve turistlerin KKTC'ye ulaşmakta ciddi zorluk yaşadığını ifade eden Arıklı, dört kişilik bir ailenin yalnızca uçak bileti için on binlerce lira ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Bu nedenle birçok kişinin Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya veya farklı ülkelere uçmayı tercih ettiğini söyleyen Arıklı, bunun hem Ercan Havalimanı hem de KKTC ekonomisi açısından kayıp oluşturduğunu dile getirdi.

Hafta sonlarında otellerin çok sayıda koltuğu önceden satın almasının da kalan koltuk fiyatlarını yükselttiğini belirten Arıklı, sefer sayılarının artırılmamasının da fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

“ŞİRKETLERİ YILLARDIR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Arıklı, hükümetin bugüne kadar Türkiye'deki havayolu şirketleriyle ve ilgili kurumlarla birçok görüşme yaptığını ancak kalıcı sonuç alınamadığını söyledi.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet üzerinde çeşitli girişimlerde bulunulduğunu belirten Arıklı, şirketlerin zarar ettikleri gerekçesiyle KKTC uçuşlarında düşük fiyat uygulamasına sıcak bakmadığını ifade etti.

Geçmişte Londra-KKTC hattında uygulanan indirimli fiyat modelinin şirket tarafından zarar gerekçesiyle sona erdirildiğini hatırlatan Arıklı, Trabzon uçuşlarının da benzer nedenlerle sürdürülemediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seviyesine kadar konunun taşındığını ifade eden Arıklı, buna rağmen serbest piyasa koşulları nedeniyle havayolu şirketlerinin ikna edilemediğini kaydetti.

Şirketlerin önerdiği, devletin aldığı bazı ücretlerden vazgeçilmesi formülünün de vatandaş açısından ciddi bir indirim sağlamayacağını söyleyen Arıklı, bilet fiyatlarının dinamik fiyatlandırma sistemiyle belirlendiğini, bu nedenle birkaç bin liralık indirimin yüksek fiyatları anlamlı şekilde aşağı çekmeyeceğini ifade etti.

Arıklı, KKTC Havalimanı'nın Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kriterlerine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirterek, pistten terminal altyapısına kadar bazı teknik eksiklerin tamamlanmasının şart olduğunu söyledi.

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin KKTC havalimanını kendi denetim sistemi içine alabileceğini ifade eden Arıklı, böylece iç hat fiyatlandırmasının uygulanabileceğini dile getirdi.

Bunun için Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile uzun süredir ortak çalışma yürütüldüğünü kaydeden Arıklı, gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Arıklı, tartışmaların siyasi polemik yerine vatandaşın yaşadığı mağduriyete odaklanması gerektiğini belirterek, "Bizim derdimiz ucuz bilet. Çünkü asker aileleri gelemiyor, öğrenci aileleri gelemiyor, öğrenciler gidemiyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Bu sorunun artık çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.